Langkah Taktis Suzuki Bikin Honda Tergusur

jpnn.com - Lanskap industri otomotif Jepang mendadak bergeser, yang ditandai pergerakan agresif dari Suzuki Motor Corp.

Secara mengejutkan Suzuki melompat naik ke posisi kedua produsen mobil terbesar Jepang untuk periode April–September, menggusur Honda Motor Co. yang harus rela turun takhta.

Data terbaru dari delapan pabrikan utama Jepang mengonfirmasi manuver berani itu.

Ketika raksasa lain terseok-seok dihantam lesunya pasar global, Suzuki justru mencetak rekor penjualan sepanjang masa.

Kunci suksesnya? Strategi jitu menaklukkan pasar India.

Suzuki berhasil menguasai hampir 40 persen pangsa pasar mobil penumpang di Negeri Acar tersebut.

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Angka fantastis ini mendongkrak penjualan global Suzuki sebesar 19,9 persen hingga menyentuh 1,82 juta unit hanya dalam enam bulan.

Bandingkan dengan Honda. Sang rival harus menelan pil pahit setelah penjualannya di China anjlok hingga separuhnya.