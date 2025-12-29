menu
Langkah Tegas Persija Jakarta, Bhayangkara FC Terpeleset

Bek Persija Jakarta Jordi Amat. Foto: Persija.

jpnn.com - Dominasi Persija Jakarta atas Bhayangkara FC terhampar jelas di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Laga tunda pekan kedelapan BRI Super League itu dimenangi Macan Kemayoran dengan skor telak 3-0 pada Senin (29/12/2025) malam.

Tambahan tiga poin ini mengantar Macan Kemayoran naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 32 poin.

Sementara itu, Bhayangkara FC harus menerima kekalahan keenam mereka musim ini dan masih tertahan di posisi ke-10 dengan koleksi 12 angka.

Dalam pertandingan tersebut, Persija tampil dominan sejak awal laga. Tuan rumah lebih sering menguasai bola dan menekan pertahanan Bhayangkara yang memilih bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik.

Meski demikian, peluang demi peluang yang tercipta belum mampu mengubah papan skor di paruh pertama pertandingan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada masa injury time babak pertama. Pelanggaran yang dilakukan Nehar Sadiki terhadap Eksel Runtukahu di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih.

Allano de Souza yang dipercaya sebagai algojo sukses mengeksekusi penalti dan membawa Persija unggul 1-0 di babak pertama.

