Lanjutkan Aksi Hijau, Peruri Tanam 2.000 Mangrove di Karawang

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menanam 2.000 pohon mangrove di Perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang, pada 5 November 2026. Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat pesisir.

Penanaman tersebut merupakan kelanjutan program serupa yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan jumlah 2.000 pohon di lokasi yang sama.

Dengan tambahan penanaman tahun ini, total mangrove yang telah ditanam Peruri mencapai 4.000 pohon sebagai upaya mengurangi risiko abrasi dan menjaga kawasan pesisir.

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Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui program berkelanjutan.

“Penanaman mangrove ini merupakan langkah nyata Peruri dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Kami berharap mangrove yang telah ditanam dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta masyarakat sekitar,” ujar Adi.

Menurut Adi, konsistensi dalam menjalankan program pelestarian lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang.

“Melalui upaya yang dilakukan secara konsisten, kami ingin memastikan bahwa kontribusi Peruri hari ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang,” katanya.

Selain berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi dan menjadi habitat berbagai biota perairan, mangrove juga memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat setempat.