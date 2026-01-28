Lanjutkan Ekspansi, 70mai Tambah 2 Gerai Baru di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Produsen kamera dasbor (dashcam) asal China, 70mai Indonesia kembali melebarkan jaringan dengan meresmikan dua outlet 70mai Point secara serentak di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara pada Selasa (27/1).

Gerai 70mai Point Antasari berlokasi di Antasari, Jaksel, sedangkan 70mai Point Pluit berada di Jl. Pluit Raya Blok S, Jakut.

Kehadiran dua gerai baru itu merupakan salah satu bentuk keseriusan 70mai menyediakan layanan sekaligus mempermudah akses masyarakat, khususnya warga Jaksel dan Jakut.

"Hari ini kami meluncurkan dua lokasi baru. Kan, kemarin kami sudah launching di Jakarta Barat. Jadi, untuk sekarang kami ada tiga outlet, Jakarta Barat, Selatan, dan Utara," ungkap Brand Manager Marketing 70mai Indonesia, Deodato Esperanza saat ditemui di lokasi, Selasa.

Dia menambahkan pembukaan gerai barunya itu dilakukan setelah mendapatkan respons yang positif serta antusiasme tinggi dari masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi perluasan jaringan untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Jakarta.

Kehadiran dua gerai itu diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi warga Jaksel dan Jakut dalam mendapatkan berbagai produk 70mai, layanan instalasi profesional, serta konsultasi langsung terkait solusi keamanan berkendara.

Lebih dari sekadar pusat penjualan, gerai 70mai Point dirancang sebagai ruang yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat untuk berinteraksi mengenai produk.