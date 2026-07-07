Lanjutkan Ekspansi, The Pizza Company Buka Gerai Kedua di Summarecon Bekasi 2

jpnn.com, BEKASI - The Pizza Company melanjutkan ekspansi bisnis di Indonesia dengan membuka gerai kedua yang berlokasi di Summarecon Bekasi 2.

Kehadiran outlet terbaru ini memperkuat eksistensi merek restoran pizza asal Asia tersebut setelah sebelumnya membuka gerai pertamanya di Margo City, Depok.

Pembukaan gerai baru ini merupakan bagian dari strategi The Pizza Company untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mendekatkan pengalaman bersantap khas perusahaan kepada lebih banyak konsumen di kawasan Jabodetabek.

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Mengusung konsep casual dining yang ramah keluarga, The Pizza Company menawarkan beragam pilihan menu yang menggabungkan inspirasi kuliner global dan cita rasa yang dekat dengan selera konsumen Asia.

Melalui identitas merek Asia’s Boldest Pizza, The Pizza Company terus menghadirkan variasi menu yang menjadi ciri khasnya di berbagai negara tempat merek ini beroperasi.

"Hadirnya gerai kedua ini menjadi langkah penting dalam perjalanan pengembangan The Pizza Company di Indonesia. Respons positif yang kami terima sejak pembukaan gerai pertama memberikan keyakinan bagi kami untuk terus memperluas kehadiran dan menjangkau lebih banyak pelanggan,” ungkap Ferdiansyah, General Manager Palms Foods Indonesia dalam keterangan resmi.

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The Pizza Company menghadirkan berbagai pilihan menu andalan, termasuk New York Pizza yang menggunakan adonan hasil fermentasi lebih dari 48 jam, Tom Yum Kung Pizza, Seafood Cocktail Pizza, serta Super Deluxe Pizza.

Selain pizza, restoran ini juga menawarkan pilihan pasta, chicken wings, salad, aneka hidangan penutup, serta beragam minuman.