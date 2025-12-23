Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Danone Indonesia Fokus Beri Bantuan ke Aceh Tamiang
jpnn.com, ACEH TAMIANG - Danone Indonesia fokus memberikan bantuan ke Aceh Tamiang, setelah sebelumnya hadir langsung di Tanjung Pura dan di Tapanuli Tengah.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak, dengan 68 korban jiwa dan lebih dari 150.500 pengungsi.
Dalam bantuan ini Danone Indonesia berkolaborasi dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), mitra distributor PT Tirta Sumber Menaralestari (Medan) dan didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia pengurus cabang Aceh Tamiang.
Bantuan mencakup produk AQUA, nutrisi anak Bebelac siap minum, air bersih, galon AQUA, paket family kit dan hygiene kit, serta dana untuk mendukung pemulihan di lapangan.
“Kami bergerak cepat bersama masyarakat dan mitra untuk memastikan kebutuhan dasar seperti air minum dan nutrisi anak dapat terpenuhi. Ini adalah langkah awal, dan kami akan terus menyelaraskan bantuan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat dan pemulihan berlangsung,” ujar Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto.
Selain distribusi ke pengungsian, Danone Indonesia juga memberikan dukungan langsung kepada RSUD Aceh Tamiang dengan menyalurkan air minum untuk mendukung operasional rumah sakit.
Perusahaan membuka dialog dengan manajemen RSUD untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan, termasuk dukungan air bersih, logistik dan pemulihan fasilitas kesehatan.
Sebelumnya, bantuan telah menjangkau Tanjung Pura (Langkat) dan Tapanuli Tengah memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
