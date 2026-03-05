Lanjutkan Pemulihan Aceh & Sumut, Danone Fasilitasi Akses Air Bersih & Infrastruktur Kesehatan

jpnn.com, ACEH TIMUR - Danone Indonesia melanjutkan dukungan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara melalui penyediaan akses air bersih serta instalasi pengolahan air di sejumlah fasilitas kesehatan.

Dukungan ini diberikan sebagai respons atas bencana banjir dan kerusakan infrastruktur yang melanda wilayah tersebut sejak November 2025, yang menyebabkan terganggunya layanan air bersih di berbagai rumah sakit dan puskesmas.

Sebagai bagian dari kolaborasi antara Danone Indonesia, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dan pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Aceh serta sejumlah dinas kesehatan kabupaten program ini bertujuan memastikan layanan medis, sanitasi, dan operasional fasilitas kesehatan tetap memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Selain penyediaan sumber air bersih dan unit water treatment, Danone Indonesia juga menyalurkan perlengkapan kesehatan dasar untuk mendukung tenaga kesehatan bekerja optimal, bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Secara keseluruhan, dukungan diberikan kepada 7 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 29 Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah terdampak.

Bentuk dukungan mencakup pembangunan 35 titik sumber air bersih (deep well) dan pemasangan 7 unit water treatment.

Infrastruktur ini tersebar di berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie Jaya, Kota Langsa, Aceh Tengah, hingga Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, sehingga memperkuat kesiapsiagaan dan keberlanjutan layanan kesehatan di kawasan tersebut.

"Bantuan dari Danone Indonesia ini sangat berarti bagi kami. Ini bukan hanya soal air bersih, tetapi tentang memastikan masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, kami mengucapkan terima kasih dan berharap kerja sama seperti ini terus berlanjut," tutur PLT Sekretaris Daerah Aceh Timur, Adlinsyah.