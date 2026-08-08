Lanjutkan Safari Kebangsaan, AMY Bakal Kunjungi Sumsel Buat Dengar Aspirasi Warga

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) terus melaksanakan safari kebangsaan dengan kali ini memilih Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai lokasi kunjungan.

Juru Bicara Muda PKS Rangga Kusumo mengatakan kunjungan AMY ke Sumsel pada 9-10 Agustus tidak hanya berfokus ke agenda internal partai.

"Safari Presiden PKS, AMY ke Sumatra Selatan merupakan bagian dari ikhtiar PKS untuk terus hadir di tengah masyarakat memberikan pelayanan," kata dia kepada awak media, Sabtu (8/8).

Menurutnya, kunjungan ke Sumsel memiliki makna strategis karena Sumsel menjadi provinsi ke-30 yang didatangi AMY dalam kurun satu tahun terakhir.

"AMY ingin mendengar langsung aspirasi warga, mempererat silaturahmi dengan berbagai tokoh, sekaligus menguatkan semangat kolaborasi dalam membangun bangsa dari daerah," lanjut Rangga

Sekretaris Kantor Staf Presiden (KSP) PKS itu menjelaskan Sumsel dipilih sebagai titik safari kebangsaan karena memiliki sejarah besar dalam peradaban Nusantara melalui kejayaan Sriwijaya.

Menurutnya, Sumsel dipilih sebagai lokasi safari karena dikenal sebagai daerah yang kaya akan nilai-nilai religius, budaya, dan semangat kebersamaan.

"AMY ingin menghadirkan pesan bahwa politik harus dekat dengan rakyat, karena itu, rangkaian kegiatan disusun tidak hanya berupa konsolidasi kader, tetapi juga menyentuh ruang-ruang dialog kebangsaan, keagamaan, olahraga, hingga budaya," kata dia.