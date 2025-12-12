Lanjutkan Tren Kenaikan, Harga Emas Antam Hari Ini 12 Desember Tembus Rp 2,453 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik selama tiga hari beruntun, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (12/12).

Harga emas Antam hari ini juga melonjak Rp 22 ribu, dari awalnya Rp 2.431.000 menjadi Rp 2.453.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.313.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat: