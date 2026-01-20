Lanny/Apriyani Menjalani Debut di Indonesia Masters 2026 dengan Mulus

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Lanny Tri Mayasari/Apriyani Rahayu mengawali debut di Indonesia Masters 2026 dengan mulus.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1), Lanny/Apriyani menang dua gim langsung melawan pasangan China, Bao Ling Jing/Li Yi Jing dengan skor 21-14, 21-13 pada babak pertama.

Keduanya mengaku masih menemukan bentuk permainan terbaik, mengingat butuh waktu untuk menyatukan kekompakan.

Baik Lanny maupun Apriyani berupaya untuk saling melengkapi di lapangan kendati sudah sering berlatih bersama.

“Dari awal memang masih nyari-nyari. Saya kan dengan pasangan baru, begitu juga lawan sebenarnya pasangan baru juga,” ujar Apriyani.

“Untuk debutnya, menurut saya cukup baik. Rotasi juga sudah lumayan jalan. Kami dari akhir tahun sudah latihan bareng, jadi tidak terlalu kagok,” timpal Lanny.

Dengan kemenangan itu, Lanny/Apriyani akan berjumpa pasangan Hong Kong, Tsang Hiu Yan/Yeung Pui Lam.

Ganda putri ranking 28 dunia itu melangkah ke 16 besar seusai mengalahkan wakil Malaysia, Chong Jie Yu/Vanessa Ng dengan skor 21-16, 21-10.