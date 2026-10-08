Lansia 55 Tahun Jadi Korban Begal Sadis di Tanjung Priok, Satu Pelaku Ditangkap

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria berinisial AER (24) pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal sepeda motor di Jalan Samudra, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditangkap polisi pada Kamis dini hari.

Korban berinisial SW (55) dibegal di Jalan Cucut, Kelurahan Tanjung Priok, tepatnya di samping bekas Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sekitar pukul 00.15 WIB.

"Korban harus mendapatkan perawatan medis akibat luka yang dialaminya,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok AKP Hamdan Samudro di Jakarta, Kamis.

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Petugas kemudian bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan begal motor tersebut. Setelah menerima informasi itu, tim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengecek kondisi korban.

“Selanjutnya, tim melakukan penyelidikan mendalam di sekitar lokasi," ujar Hamdan.

?Dalam proses penyelidikan di Jalan Samudra, petugas mendapatkan informasi dari warga mengenai keberadaan sepeda motor milik korban yang sedang dibawa oleh seorang pria.

Petugas bersama masyarakat sekitar dengan sigap mengamankan pria berinisial AER beserta barang bukti satu unit sepeda motor Honda Vario 150 bernomor polisi B 3273 UNA.

“Pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik masih mendalami peran pasti dari AER dalam kasus ini," terang Hamdan.