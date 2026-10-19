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Lansia di Bandung Jadi Korban Pencurian Kalung Emas, Para Pelaku Beraksi di Depan Rumah

Lansia di Bandung Jadi Korban Pencurian Kalung Emas, Para Pelaku Beraksi di Depan Rumah
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Ilustrasi penjambretan. Foto: Antara

jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita lanjut usia (lansia) di Gang Luna 3, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, menjadi korban pencurian oleh sekelompok orang tak dikenal, pada Sabtu (17/10/2026).

Kalung emas milik korban dilaporkan raib dibawa pelaku.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak korban yang berusia 78 tahun itu berhati-hati ketika para pelaku menghampiri kediamannya dengan tidak membuka pagar rumahnya.

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Terdapat tiga orang yang diduga pelaku berada di depan rumah korban. Salah seorang dari mereka tampak berbincang dengan korban.

Namun saat korban berada dekat dengan pagar, pria berhelm itu memasukan tangannya ke sela-sela pagar untuk mengambil kalung emas. Korban yang berusaha mempertahankan kalungnya pun akhirnya terjatuh.

Kalung emas tersebut raib digondol pelaku. Ketiganya terlihat melarikan diri ke arah jalan raya meninggalkan rumah korban.

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Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kaler Iptu Andriana mengatakan pihaknya tengah menangani kasus tersebut.

"Saat ini masih dalam penyelidikan," kata Andriana saat dikonfirmasi, Senin (19/10).

Lansia berusia 78 tahun di Bandung menjadi korban pencurian kalung emas oleh orang tak dikenal. Polisi menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku.

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