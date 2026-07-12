Lansia di Rimba Asam Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan Awal
jpnn.com, BANYUASIN - Warga Dusun Meranjat, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, digegerkan dengan penemuan seorang lanjut usia yang meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu (11/7) sekitar pukul 17.40 WIB.
Korban diketahui berinisial E (60) merupakan seorang petani yang tinggal seorang diri di rumah tersebut.
Korban pertama kali ditemukan pihak keluarga setelah beberapa kali dipanggil, tetapi tidak memberikan respons dari dalam rumah.
Keluarga akhirnya mendobrak pintu, dan saat masuk ke dalam rumah, korban ditemukan telah meninggal dunia.
Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Betung langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan awal.
Petugas Polsek Betung kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, mendokumentasikan kondisi di tempat kejadian, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebab kematian korban.
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas medis tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada tindak kekerasan.
Korban diduga meninggal dunia akibat sakit.
Seorang lansia yang diketahui berinisial E (60) di Rimba Asam ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya pada Sabtu (11/7), polisi ungkap hasil pemeriksaan awal
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