Lansia Hilang di Banyuwangi Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
jpnn.com - BANYUWANGI - Seorang perempuan lanjut usia yang dilaporkan hilang saat pergi ke kebun kelapa di Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sejak Senin (6/4), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Rabu (8/4).
Korban bernama Sitinah (68), warga Desa Macanputih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 13.53 WIB.
"Korban ditemukan pukul 13.53 WIB dalam kondisi meninggal dunia, pada koordinat 08°14'55.09"S 114°18'10.91"E dengan jarak sekitar 0,54 kilometer dari lokasi kejadian awal," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi I Made Oka Astawa di Banyuwangi, Rabu (8/4).
Dia menjelaskan bahwa Tim SAR Gabungan melakukan operasi pencarian dengan metode penyisiran cepat mulai pukul 06.40 WIB.
Setelah upaya pencarian intensif, katanya, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, korban dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan operasi pencarian ini," ungkapnya.
Operasi SAR perempuan lansia ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Tim Rescue Kantor SAR Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, TNI/Polri, aparatur desa serta masyarakat setempat. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Dua Kali Penemuan Mayat di Cimahi Bikin Geger, Polisi Lakukan Penyelidikan
- 2 Korban Jatuh dari Kapal di Sungai Barito Ditemukan Meninggal Dunia
- Bocah Tenggelam di Pantai Batee Puteh Meulaboh Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Mahasiswi Unila Hanyut di Wira Garden Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Pelaku Pembunuhan di Maluku Tenggara Sudah Ditangkap
- Terseret Arus Saat Berwisata di Sungai Kalimborang, 1 Wisatawan Ditemukan Meninggal