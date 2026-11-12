Lansia Hilang di Hutan Halmahera Utara belum Ditemukan, Tim SAR Terus Lakukan Pencarian
jpnn.com - TERNATE - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) berusia 72 tahun dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Wari Ino, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Tim SAR Gabungan yang mendapat laporan kejadian itu langsung bergerak melakukan pencarian terhadap lansia tersebut.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate Iwan Ramdani mengatakan Tim SAR Gabungan dikerahkan untuk mencari korban yang diketahui meninggalkan rumah sejak Selasa (10/11) pagi. "Berdasarkan keterangan keluarga, korban keluar rumah sekitar pukul 06.00 WIT tanpa sepengetahuan anggota keluarga. Namun, hingga sore menjelang malam, korban belum kembali ke rumah," katanya di Ternate, Kamis (12/11).
Menurut dia, pihak keluarga memperoleh informasi dari seorang saksi yang melihat korban berjalan menuju kawasan kebun di Desa Wari Ino.
Setelah melakukan pencarian secara mandiri tetapi tidak membuahkan hasil, keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pos SAR Tobelo untuk meminta bantuan.
Menindaklanjuti laporan itu, Tim Rescue Pos SAR Tobelo bergerak menuju lokasi kejadian membawa sejumlah peralatan pendukung operasi pencarian dan pertolongan.
Iwan mengatakan Tim SAR Gabungan telah melakukan pencarian hingga pukul 18.00 WIT, Kamis, tetapi korban belum ditemukan.
Operasi pencarian kemudian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Jumat (13/11).
Dalam operasi lanjutan, Tim SAR Gabungan akan menyisir kawasan sekitar lokasi yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban sebelum dilaporkan hilang.
Seorang lansia yang hilang di hutan Halmahera Utara masih belum ditemukan. Tim SAR terus melakukan pencarian terhadap korban.
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