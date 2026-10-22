Lansia Hilang di Sungai Musi, Tim SAR Sisir Area Seluas 6 KM

jpnn.com - Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap Azawani (64) pria lanjut usia yang hilang setelah melompat ke Sungai Musi dari Jembatan Musi IV Palembang. Hingga Kamis (22/10/2026), korban belum ditemukan.

Pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan Sungai Musi menggunakan kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) dan perahu karet. Area pencarian mencapai sekitar 6 kilometer persegi yang dibagi menjadi dua sektor.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan. Tim dikerahkan untuk menyisir lokasi kejadian dan area sekitar yang diperkirakan menjadi titik keberadaan korban.

"Begitu menerima informasi kejadian, kami langsung mengerahkan personel menuju lokasi untuk melakukan operasi SAR. Pencarian dilakukan bersama unsur SAR Gabungan dengan menyisir permukaan sungai secara visual," terang Raymond.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 18.30 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Azawani sebelumnya datang ke Jembatan Musi IV bersama keponakannya untuk melihat anaknya bekerja menyelam mencari barang antik di dasar Sungai Musi.

Sebelum meninggalkan lokasi, korban berpesan agar keponakannya kembali menjemput sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, ketika anak dan keponakannya datang lebih awal, sekitar pukul 18.30 WIB, korban justru melompat ke sungai.

Keluarga korban kemudian berupaya mencari keberadaannya menggunakan perahu getek. Namun, korban tidak ditemukan dan diduga tenggelam terbawa arus Sungai Musi.

Laporan kejadian diterima Kantor SAR Palembang pada Rabu malam sekitar pukul 22.20 WIB. Setelah menerima informasi tersebut, tim rescue Basarnas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian.