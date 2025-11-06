Lansia Hilang Saat Berkebun di Kolaka Utara, Tim SAR Gabungan Terus Lakukan Pencarian
jpnn.com - KENDARI - Seorang lanjut usia, Herman (62) dilaporkan hilang saat berkebun di Desa Koreha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Basarnas Kendari menurunkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka untuk melakukan pencarian terhadap lansia yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada pukul 16.02 WITA, itu.
"Kami menerima informasi telah terjadi kondisi membahayakan manusia yang diduga hilang di kebun Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara," kata Kepala Basarnas Kendari Amiruddin dihubungi di Kendari, Kamis (7/11) malam.
Berbekal laporan tersebut, pihaknya kemudian menurunkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka untuk menuju lokasi kejadian guna memberikan bantuan SAR. "Dengan jarak tempuh lokasi kejadian sekitar 180 kilometer," ujarnya.
Ia menjelaskan pencarian tersebut turut melibatkan beberapa unsur, antara lain Staf Ops Basarnas Kendari, Pos SAR Kolaka, Babinsa Desa Koreha, BPBD Kolaka Utara, Bhabinkamtibmas Desa Koreha, Polsek Ngapa, masyarakat sekitar, dan keluarga korban.
"Saat ini Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban," katanya.
Dia mengatakan kronologi hilangnya korban bermula saat warga setempat melihat lansia itu tengah berjalan menuju kebun miliknya, Senin (3/11), sekitar pukul 20.00 WITA.
Lalu, pada hari berikutnya sekitar pukul 14.20 WITA, korban belum kembali ke rumahnya. Anak korban kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan orang tuanya itu di kebun.
Seorang lansia hilang saat berkebun di Kolaka Utara. Tim SAR yang mendapat laporan peristiwa itu, langsung melakukan pencarian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cari Remaja Hilang di Lombok Utara, Tim SAR Sisir Aliran Sungai
- Pemuda yang Hilang di Mamasa Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
- Kapal Batu Bara Tenggelam di Kutai Kertanegara, 3 Awak Masih Hilang, Tim SAR Terus Bergerak
- Tim SAR Gabungan Masih Cari Pria Tenggelam di Sungai Musi
- Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
- Pria Melompat dari Jembatan di Bone Ditemukan Meninggal Dunia