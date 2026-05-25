Lansia Hilang Tenggelam di Saluran Irigasi Wajo, Tim SAR Langsung Bergerak
jpnn.com - MAKASSAR - Pria lanjut usia, Langasi (70), dilaporkan hilang diduga tenggelam lalu terbawa arus sungai setelah terjatuh di saluran irigasi Desa Wage, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan atas peristiwa itu langsung bergerak melakukan pencarian terhadap korban.
"Hari ini, Tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian dengan menyisir area saluran irigasi dan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik keberadaan korban," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar Muhammad Arif Anwar dalam keterangan yang diterima di Makassar, Senin (25/5).
Informasi terkait peristiwa ini diterima petugas comm center Kantor Basarnas Kelas A Makassar dari BPBD Wajo pada Minggu (24/5) sekitar pukul 15.20 WITA setelah kejadian pukul 13.00 WITA.
Korban dilaporkan tenggelam dan terseret arus saluran irigasi yang berada sekitar 600 meter dari rumahnya.
Dari keterangan saksi, korban terlihat terbawa arus, bahkan sempat akan ditolong oleh warga sekitar.
Derasnya arus saluran irigasi itu menyebabkan upaya pertolongan tidak berhasil dilaksanakan.
Atas laporan itu, Tim Rescue Pos SAR Bone diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 15.35 WITA dengan membawa peralatan pendukung operasi SAR.
Lansia hilang diduga tenggelam lalu terbawa arus sungai setelah terjatuh di saluran irigasi Desa Wage, Kabupaten Wajo, Sulsel. Tim SAR Gabungan bergerak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tim SAR Terus Bergerak Cari Nelayan Hilang Saat Melaut di Sumbawa
- Remaja Hanyut di Sungai Batang Merangin Belum Ditemukan, Tim SAR Gabungan Gencarkan Pencarian
- Lansia Tenggelam di Sungai Citanduy Ciamis Ditemukan Meninggal Dunia
- Nelayan Hilang di Pulau Sunyut, Tim SAR Gabungan Bergerak Lakukan Pencarian
- Pria Terbawa Arus di Sungai Cikapundung Bandung Belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak
- 2 WNA Pendaki Gunung Dukono Ditemukan Meninggal Dunia