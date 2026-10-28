Lansia Tenggelam di Sungai Cimanuk Sumedang Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - SUMEDANG - Seorang lanjut usia bernama Enah (78) yang diduga tenggelam di Sungai Cimanuk, Desa Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Rabu (28/10) sekitar pukul 10.30 WIB.

Korban yang merupakan warga Dusun Kirarambay, Desa Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, ditemukan pada hari kedua pencarian yang dilakukan Tim SAR Gabungan. “Korban ditemukan sekitar 8 kilometer dari lokasi kejadian awal,” kata Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana di Bandung, Rabu (30/8). Enah

Pencarian hari kedua dimulai pukul 08.00 WIB dengan membagi personel menjadi dua satuan pencarian atau Search and Rescue Unit (SRU) berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Tim SAR Gabungan.

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Pembagian tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pencarian di sekitar aliran Sungai Cimanuk, termasuk menyisir area yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban selama operasi berlangsung.

Operasi pencarian melibatkan 24 personel gabungan dari Basarnas Pos SAR Cirebon, Polsek Tomo, Koramil Tomo, Satpol PP Kecamatan Tomo, BPBD Kabupaten Sumedang, serta masyarakat setempat.

Seluruh unsur tersebut berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi pencarian hingga korban ditemukan. Setelah proses penemuan, tim melakukan evakuasi untuk membawa jenazah ke rumah duka. “Selanjutnya, jenazah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahterimakan kepada pihak keluarga,” ungkapnya.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR diusulkan ditutup dan seluruh personel yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing setelah rangkaian pencarian dan evakuasi selesai dilaksanakan. (antara/jpnn)