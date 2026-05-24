Lansia Tenggelam di Sungai Citanduy Ciamis Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - CIAMIS - Seorang pria lanjut usia (lansia) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Search And Rescue (SAR) Gabungan di Sungai Citanduy, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (23/5).

Sehari sebelumnya, pria lansia itu dilaporkan hilang tenggelam setelah meloncat dari Jembatan Cirahong.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis Ani Supiani mengatakan, Tim SAR menemukan korban tidak jauh dari lokasi awal tenggelam.

Setelah ditemukan, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soekardjo Tasikmalaya.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr Soekardjo," kata Ani.

Dia menjelaskan bahwa berdasar laporan saksi, korban yang diketahui bernama Wiwie (68) warga Kota Tasikmalaya tiba-tiba meloncat dari Jembatan Cirahong kemudian hilang tenggelam di Sungai Citanduy, Jumat (22/6) pagi.

"Korban diduga terjun dari atas Jembatan Cirahong, Sungai Citanduy," ungkapnya.

Ani mengatakan dengan adanya kejadian itu, BPBD Ciamis dan unsur Tim SAR lainnya melakukan pencarian korban dengan menyusuri arus sungai, sampai akhirnya bisa menemukan jasad lansia itu, Sabtu siang.