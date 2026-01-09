Lansia Tenggelam di Sungai Jene' Madingin Gowa Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Seorang lansia bernama Subu Daeng Nai yang tenggelam di Sungai Jene' Madinging, Kecamatan Patallasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia, Jumat pagi.

"Tim SAR gabungan menemukan korban laki-laki atas nama Subu Daeng Nai seusai 60 tahun dalam keadaan meninggal dunia," ujar Tim Basarnas Makassar Hamsidar melaporkan, Jumat.

Ia menjelaskan, jasad korban ditemukan pagi tadi sekira pukul 09.56 WITA sekitar 5 kilometer arah hilir sungai jembatan Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar.

"Korban sudah dievakuasi ke rumah duka," katanya singkat. Sebelumnya, korban tersebut dilaporkan pihak keluarga karena belum pulang ke rumahnya sejak Rabu (7/1) petang setelah mencari ikan di sungai setempat menggunakan perahu kayu.

Karena khawatir, keluarga beserta warga berusaha mencari korban di sungai tersebut dengan peralatan seadanya, tetapi tidak ditemukan keberadaannya termasuk perahu yang digunakan dan hanya motor yang terparkir di pinggir sungai.

Pihak keluarga korban akhirnya memutuskan melaporkan peristiwa itu ke Kantor Basarnas Makassar untuk dilakukan operasi pencarian yang bersangkutan.

"Sejak menerima laporan, kami langsung mengerahkan delapan Rescuer menuju lokasi kejadian," kata Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Makassar Andi Sultan.

Hari kedua pencarian, kata dia, diintensifkan pembagian 3 SRU (Search and Rescue Unit) bertugas melakukan pencarian dengan perahu karet dan penyisiran di tepi sungai dengan berjalan kaki.