Lansia Terjatuh dari Perahu di Kotabaru Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - BANJARMASIN - Seorang pria lanjut usia (lansia) bernama Asralim Juni (68) yang dilaporkan terjatuh dari perahunya (man over boat) di perairan Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan Tim SAR Gabungan pada hari kedua pencarian, Kamis (12/2) pukul 07.43 WITA.

Jasadnya mengapung tidak jauh dari lokasi awal kejadian setelah pencarian dilakukan sejak laporan diterima pada Rabu (11/2) siang.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC) I Putu Sudayana menyampaikan bahwa korban ditemukan lebih kurang 500 meter dari lokasi kejadian perkara (LKP).

"Korban telah ditemukan Kamis pagi oleh tim di lapangan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak 500 meter dari lokasi kejadian," ujar I Putu Sudayana di Banjarmasin, Kamis (12/2).

Menurut dia, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur gabungan, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar meski lokasi cukup jauh dari pusat kota.

"Kami sangat mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat, sehingga operasi ini berjalan efektif meski jarak tempuh ke lokasi cukup jauh," katanya.

Dengan ditemukannya korban, kata dia, operasi SAR resmi diusulkan untuk ditutup setelah seluruh prosedur dilaksanakan sesuai standar.