Lansia yang Lompat dari Jembatan Musi IV Meninggal

jpnn.com - PALEMBANG - Setelah dua hari, Tim SAR menemukan Azawani (64), pria yang tenggelam di Sungai Musi, tepatnya di bawah Jembatan Musi IV Palembang.

Korban ditemukan pada Jumat (23/10) sekitar pukul 12.40 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Azawani ditemukan pada radius sekitar 2 kilometer dari lokasi awal kejadian. Tim SAR mengevakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk penanganan serta proses lebih lanjut.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menyampaikan bahwa penemuan korban merupakan hasil dari upaya pencarian yang dilakukan secara intensif oleh Tim SAR Gabungan dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung di lokasi kejadian.

“Alhamdulillah, setelah upaya pencarian yang dilakukan bersama seluruh unsur SAR gabungan, korban akhirnya berhasil ditemukan,” ujar Raymond.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban ditemukan," imbuhnya.

Operasi SAR ini melibatkan Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polairud, PMPB, PMI, dan masyarakat setempat.

Selama pencarian, tim melakukan penyisiran permukaan air secara visual dengan luas area pencarian sekitar 6 kilometer persegi yang dibagi menjadi dua sektor, menggunakan kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) dan perahu karet. (mcr35/jpnn)