Lanskap Hijau di PIK Tidak Sekadar Indah, Desainnya Punya Fungsi Ekologis

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak hanya mengembangkan kawasan melalui pembangunan fisik.

Di bawah bendera Agung Sedayu Group (ASG), kawasan mandiri terintegrasi itu juga memperkuat kualitas lingkungannya lewat penataan lanskap yang memiliki fungsi ekologis.

Keunggulan lokasi di kawasan pesisir utara Jakarta menjadi modal utama dalam menciptakan ruang yang lebih terbuka dengan sirkulasi udara alami dari laut.

Kondisi tersebut memberikan suasana yang lebih nyaman sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di ruang luar.

Pengembangan lanskap kemudian dilakukan melalui konsep multilayers planting atau penanaman vegetasi bertingkat.

Sistem ini mengombinasikan pohon peneduh, perdu, semak, hingga tanaman penutup tanah sehingga setiap lapisan vegetasi memiliki fungsi yang saling melengkapi.

Bagi Dewi Anjasari, keberadaan lanskap hijau membuat kawasan tidak hanya menarik dipandang, tetapi juga lebih nyaman dinikmati.