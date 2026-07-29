Lanskap Hijau di PIK Tidak Sekadar Indah, Desainnya Punya Fungsi Ekologis
jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak hanya mengembangkan kawasan melalui pembangunan fisik.
Di bawah bendera Agung Sedayu Group (ASG), kawasan mandiri terintegrasi itu juga memperkuat kualitas lingkungannya lewat penataan lanskap yang memiliki fungsi ekologis.
Keunggulan lokasi di kawasan pesisir utara Jakarta menjadi modal utama dalam menciptakan ruang yang lebih terbuka dengan sirkulasi udara alami dari laut.
Kondisi tersebut memberikan suasana yang lebih nyaman sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di ruang luar.
Pengembangan lanskap kemudian dilakukan melalui konsep multilayers planting atau penanaman vegetasi bertingkat.
Sistem ini mengombinasikan pohon peneduh, perdu, semak, hingga tanaman penutup tanah sehingga setiap lapisan vegetasi memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Bagi Dewi Anjasari, keberadaan lanskap hijau membuat kawasan tidak hanya menarik dipandang, tetapi juga lebih nyaman dinikmati.
Lanskap hijau di PIK dirancang tak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hunian Ready Stock Kian Diminati, Golf Island PIK Tawarkan Rumah Bisa Langsung Dihuni
- Berlibur di PIK Tak Perlu Khawatir soal Tempat Ibadah, Fasilitas Spiritualnya Lengkap
- PIK Memukau Finalis Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026, Batavia Jadi Spot Favorit
- Layanan Jantung Komperhensif di Tzu Chi Hospital: Pasang Ring hingga Skrining
- Sediakan Beasiswa Pesisir Nusantara, PIK2 Cari Mahasiswa Berprestasi Berjiwa Pemimpin
- Ribuan Umat Padati Tian Fu Gong PIK, Lontong Wu Fu Jadi Simbol Berbagi Berkah