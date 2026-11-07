Lantik 4 DPD di Maluku, Peradi Profesional Siap Bangun Profesi yang Berintegritas
jpnn.com, JAKARTA - Peradi Profesional melebarkan sayap organisasi di Maluku lewat pelantikan DPD di empat wilayah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., melantik kepengurusan empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Provinsi Maluku pada Jumat malam (6/11).
Empat kepengurusan yang dilantik adalah DPD Peradi Profesional Kota Ambon, DPD Peradi Profesional Kota Saumlaki, DPD Peradi Profesional Maluku Tenggara, dan DPD Peradi Profesional Seram Raya.
"Pelantikan ini menandai penguatan organisasi advokat di Maluku sekaligus menegaskan komitmen untuk membangun profesi yang mandiri, berintegritas, dan berpihak pada tegaknya hukum serta keadilan," ujar Prof. Harris.
Prof. Harris menegaskan pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni ataupun pembagian jabatan.
Menurut dia, setiap pengurus memikul tanggung jawab untuk menjaga kehormatan profesi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya tidak ingin Peradi Profesional hanya besar dalam nama dan struktur. Saya ingin organisasi ini dihormati karena kualitas advokatnya," ujar Harris.
Dia juga mengingatkan seluruh pengurus yang baru dilantik agar tidak menjadikan organisasi sebagai tempat mencari kedudukan, melainkan sebagai wadah pengabdian, pembinaan, dan perlindungan profesi.
Peradi Profesional melebarkan sayap organisasi di Maluku lewat pelantikan DPD di empat wilayah.
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