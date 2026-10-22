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Lantik DPP Petani NasDem, Paloh Ingatkan Penyelarasan Asta Cita Prabowo

Lantik DPP Petani NasDem, Paloh Ingatkan Penyelarasan Asta Cita Prabowo
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Ketua Umum NasDem Surya Paloh saat melantik DPP Petani NasDem periode 2026-2029 di Jakarta, Kamis (22/10). Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kantor partainya, Jakarta, Rabu (22/10) kemarin melantik DPP Petani NasDem periode 2026-2029.

Paloh sebelum pelantikan berpesan ke para Petani NasDem bisa mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Tugas kalian adalah tugas sejarah. Jangan ada lagi yang membentur-benturkan Gerakan Perubahan dengan Asta Cita. Keduanya adalah satu napas untuk Indonesia Jaya," ujarnya, Kamis.

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Pendiri Media Group itu meminta Petani NasDem menyinergikan Gerakan Perubahan yang diusung partainya dengan visi Asta Cita.

Terutama, kata dia, terkait upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

"Petani NasDem harus menjadi perekat, harus menyatukan Gerakan Perubahan NasDem menuju Asta Cita Presiden Prabowo di lapangan, di tanah, di laut, dan di hutan kita," kata Paloh.

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Sementara Ketua Umum DPP Petani NasDem Arif Rahman menyatakan pihaknya siap menjawab persoalan kemiskinan petani dan nelayan yang masih menjadi ironi di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia.

"Petaninya miskin, nelayannya melarat, anak muda tidak mau menjadi petani. Jika ini dibiarkan, cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi mimpi," ujarnya.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh meminta DPP Petani NasDem menyinergikan Gerakan Perubahan yang diusung partainya dengan visi Asta Cita.

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