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Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Ungkap Dua Agenda Besar

Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Ungkap Dua Agenda Besar
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Ketum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor partainya, Jakarta, Jumat (6/3). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal agenda besar Golkar di masa mendatang. 

Hal itu diungkapkan Bahlil saat  melantik pengurus DPD Golkar Aceh, Sabtu (11/7).

Dua agenda besar Partai Golkar ke yaitu menambah kursi serta mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga selesai. 

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Oleh karena itu, dia meminta pengurus yang dilantik untuk merangkul semua kekuatan partai baik yang senior, junior tanpa perlu membeda-bedakan siapa dari mana.

"Saya senang hari ini saya bisa melantik Bang Salim Fakhry menjadi ketua DPD Golkar dan pengurus," kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini juga menjelaskan Golkar dilahirkan dari rakyat dengan berbagai latar belakang. 

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"Dari petani, dari nelayan, dari guru, buruh, purnawirawan TNI-Polri, menjadi bagian dari pada kekuatan besar partai yang akan melakukan kerja sama dengan baik," ujarnya.

Dia menegaskan tujuan kerja sama partai politik adalah mewujudkan cita-cita proklamasi tentang kesejahteraan bangsa, tentang pemberian hak-hak yang sama.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal agenda besar Golkar di masa mendatang.

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