Lantik PWMA Riau, Ketum Mathla'ul Anwar: Perkuat Dakwah, Pendidikan & Kemandirian Ekonomi Umat

jpnn.com - PEKANBARU – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) Dr. K.H. Jazuli Juwaini mengatakan bahwa MA harus terus memperkuat perjuangan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi umat.

Jazuli menyampaikan itu saat Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Pelantikan Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar (PWMA) Riau Masa Khidmat 2026–2031. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan Workshop Perkoperasian di Kampus USTI Riau, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri staf khusus dan deputi menteri koperasi bidang pengembangan talenta dan daya saing koperasi. Hadir juga Ketua Majelis Amanah PBMA K.H. Embay Mulya Syarief, Ketua Majelis Fatwa PBMA Prof. Dr. Syibli Syarjaya, LML., M.M..

Kemudian, plt gubernur Riau yang diwakili kadis koperasi Riau, para ulama, pengasuh pondok pesantren, pengurus PWMA Riau, unsur pemerintah, akademisi, praktisi koperasi, serta keluarga besar MA se-Provinsi Riau.

Jazuli dalam arahannya menyampaikan bahwa Mathla’ul Anwar yang berdiri di Menes, Banten, pada 1916 memiliki tiga risalah perjuangan utama, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial.

Ketiganya harus terus dikembangkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi umat, bangsa, dan negara.

“Dakwah Mathla’ul Anwar adalah dakwah yang menghadirkan kesejukan, ketenteraman, dan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kita harus terus memperkuat ukhuwah dan persatuan umat,” tegasnya.

Jazuli menyampaikan bahwa MA kini memiliki 31 pengurus wilayah di berbagai provinsi di Indonesia serta perwakilan di Thailand, Malaysia, dan Belanda.