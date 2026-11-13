Lantik Ribuan Guru Sekolah Rakyat, Mensos Gus Ipul Titipkan Delapan Pesan Moral

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melantik ribuan guru untuk mengabdi di Sekolah Rakyat.

Dia menitipkan delapan pesan moral sebagai pedoman, salah satunya menghayati dan mengenali jati diri Sekolah Rakyat.

"Yang pertama, kenali dan hayati jati diri Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat bukan sekolah biasa, ia lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan tiga filosofi yang harus saudara hayati. Muliakan wong cilik, anak-anak yang selama ini dipandang sebelah mata, di sini ditempatkan sebagai yang utama," kata Gus Ipul.

Pesan tersebut disampaikan saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Guru Sekolah Rakyat dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta Selatan, Kamis (12/11).

Para peserta pelantikan mengikuti kegiatan secara luring dan daring melalui Zoom.

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Total ada sebanyak 2.394 guru Sekolah Rakyat yang dilantik dan resmi menjadi ASN dengan status Guru Ahli Pertama PPPK.

Sebanyak 194 peserta hadir secara luring di lokasi acara.