Lantik Robert Leonard Marbun Jadi Sekjen Baru Kemenkeu, Purbaya Berpesan Begini

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa melantik Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) baru, Jumat (27/3).

Posisi yang sebelumnya dijabat Heru Pambudi sejak 2021 tersebut, kini diisi oleh Robert Leonard Marbun. 

Pengangkatan Robert di jajaran penjabat eselon I Kemenkeu ini tercatat dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.24/TPA/2026.

"Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," kata Purbaya, di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Pergantian dari Heru ke Robert diketahui sebagai lanjutan dari langkah perombakan struktur di badan Kemenkeu semenjak kepemimpinan Purbaya.

Purbaya diketahui aktif melakukan perombakan pejabat kemenkeu di berbagai tingkatan sebagai langkah penyegaran lembaga.

Dalam sumpahnya, Robert menyatakan kesiapan mengemban tanggung jawab baru sebagai sekjen Kemenkeu.

Dia berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

