Lantik Sekjen Kemensos M Hasan Chabibie, Gus Ipul Berpesan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melantik M Hasan Chabibie sebagai Sekretaris Jenderal Kemensos menggantikan Robben Rico yang dirotasi menjadi staf ahli menteri bidang teknologi kesejahteraan sosial.

Upacara pelantikan digelar di lobi menteri kantor Kemensos di Jakarta pada Rabu (14/10/2026) disaksikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, para staf khusus menteri sosial, tenaga ahli menteri sosial, pejabat eselon I dan II Kemensos, serta para tamu undangan.

Upacara pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta pembacaan pakta integritas.

“Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Oktober 2026, saya Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Gus Ipul.

Seusai prosesi pelantikan, Gus Ipul berpesan jabatan bersifat sementara dan pergantian hal biasa.

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Pergantian pejabat adalah hal biasa dalam organisasi lantaran jabatan bukan milik pribadi melainkan amanah yang dititipkan untuk sementara waktu.

“Dan suatu saat pasti akan dikembalikan. Karena itu yang terpenting bukan berapa lama kita menjabat, tetapi apa yang kita tinggalkan setelah tidak lagi menjabat,” tuturnya.