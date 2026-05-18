Lanud RSN Pekanbaru Jadi Home Base Jet Tempur Rafale
jpnn.com - Indonesia resmi menerima enam pesawat tempur multirole combat aircraft (MRCA) Rafale dalam seremoni penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) strategis TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menyerahkan pesawat tempur generasi terbaru tersebut kepada TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari penguatan pertahanan udara nasional.
Dalam prosesi penyerahan, Presiden Prabowo secara simbolis melepas tirai logo Skadron Udara 12 pada badan pesawat Rafale, dilanjutkan tradisi penyiraman air ke bagian depan pesawat.
Selanjutnya, Presiden menyerahkan kunci pesawat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kemudian diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
“Baru saja menerima secara resmi penambahan Alpalhankam untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, A400, dan radar juga,” ujar Presiden Prabowo usai meninjau Alpalhankam yang diserahkan.
Kehadiran Rafale menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Riau.
Pasalnya, home base atau pangkalan utama jet tempur canggih buatan Prancis tersebut berada di Lanud Roesmin Nurjadin (RSN), Pekanbaru, di bawah jajaran Wing Udara 3 Tempur.
Komandan Lanud RSN Marsma TNI Abdul Haris turut menghadiri langsung prosesi penyerahan tersebut sebagai bentuk kesiapan Lanud RSN dalam mendukung operasional Rafale di Indonesia.
Landasan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud RSN), Pekanbaru menjadi home base atau pangkalan utama jet tempur Rafale buatan Prancis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Momen Unik, Prabowo Siram Jet Tempur Rafale Dengan Air Kembang
- Survei Opini Rakyat Soal Anggota DPRD Riau, Citra Sumardany Meningkat
- Swasembada Pangan Tercapai Sangat Cepat, Prabowo Berterima Kasih kepada Mentan Amran
- Prabowo Minta Mobil Unik ke Pindad, Pengurus Koperasi Tertawa
- Rupiah Loyo, Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Tenang Saja
- Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang Soal Ekonomi di Tengah Gejolak Dunia