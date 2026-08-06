LapakMain Corner Hadir di Jakarta, Dorong Anak Bijak Bermedia Digital

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - LapakMain Corner resmi hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tunas Muda, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Fasilitas yang diinisiasi Lapakgaming ini dirancang sebagai ruang belajar dan bermain interaktif untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat literasi digital sejak dini.

Kehadiran LapakMain Corner menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang mendorong anak memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.

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Program ini juga mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

LapakMain Corner menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan anak-anak, mulai dari koleksi buku bacaan, permainan edukatif, hingga sarana literasi digital.

Melalui fasilitas tersebut, anak didorong untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berinteraksi, dan kebiasaan belajar di luar penggunaan gawai.

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Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Bonafisius Wahyu Pudjianto, Bonafisius mengapresiasi hadirnya LapakMain Corner sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung perlindungan anak di era digital.

Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan ruang belajar dan bermain yang aman di lingkungan masyarakat.