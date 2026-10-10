Lapangan Padel Milik Coach Justin Disatroni Pencuri, Laptop Raib, Itu Pelakunya
jpnn.com, JAKARTA - KOCI Padel House yang berlokasi di Jalan Dharmawangsa X, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disatroni kawanan pencuri, pada Kamis (8/10/2026) dini hari.
Kepolisian telah menerima laporan dari pihak korban. Perangkat elektronik yang digondol, yakni laptop merek Lenovo, beberapa ponsel, dua tablet dan mikrofon TWS.
"Barang yang telah diambil pelaku berupa barang-barang elektronik dan juga topi serta helm, di mana perbuatan pelaku terekam kamera CCTV," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi di Jakarta, Sabtu.
Joko mengatakan telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).
"Bahwa pada Kamis (8/10), Tim Opsnal telah cek TKP pencurian yang terjadi di KOCI Padel House, Jalan Dharmawangsa X. Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," ucapnya.
Saat ini perkara tersebut masih dalam penyelidikan Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
"Atas kejadian tersebut, hari ini pihak korban telah datang ke Polrestro Jakarta Selatan untuk membuat Laporan Polisi. Saat ini perkara dalam penyelidikan Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan," katanya.
Diketahui tempat padel itu milik mantan pelatih futsal dan komentator Indonesia Justinus Lhaksana atau dikenal dengan sebutan Coach Justin di kawasan Dharmawangsa.
Terekam CCTV, dua pencuri mendatangi KOCI Padel House milik Coach Justin di kawasan Dharmawangsa, Jaksel.
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