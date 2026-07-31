Lapangan Padel SixNine Tebang 10 Pohon, Wali Kota Bandung Marah

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan muka saat mengetahui ada sepuluh pohon yang ditebang secara ilegal untuk pembangunan tempat padel bernama 'SixNine' yang terletak di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Pantauan di lokasi, pohon-pohon yang dipangkas itu kemudian dicor menggunakan semen. Sedangkan di sekitar batang pohon yang dipangkas itu ditutup oleh tanaman lain yang lebih kecil.

Mendapat informasi tersebut, Farhan langsung sidak dan mengecek kondisi pohon yang dipangkas.

Dia begitu marah dan mengancam bakal menutup tempat padel tersebut apabila terbukti ikut mendalangi pemangkasan pohon.

"Saya marah sekali. Ini akan kami pidanakan. Menurut kabar sudah ada orang yang pangkas ini, nanti kami akan pidana dulu," kata Farhan saat meninjau pohon yang dipangkas tersebut, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, kasus ini bisa langsung dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup hingga Pemprov Jabar.

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Sebab, di dua lembaga ini sudah ada aturan yang melarang pemangkasan pohon secara sembarangan apalagi pohon ini berada di pinggir jalan yang tidak masuk lahan pribadi.

Dalam kasus penebangan pohon, Pemkot Bandung bahkan sudah tegas melarang perorangan atau lembaga memangkas secara ilegal.