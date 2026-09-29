Lapas Cianjur Ajak Warga Binaan Perkuat Disiplin dan Perubahan Diri

jpnn.com, CIANJUR - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur melaksanakan upacara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat untuk menjalani setiap proses pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Cianjur Andari Rizky Aria Putra menyampaikan pentingnya menjaga kedisiplinan serta mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan secara konsisten.

Dalam amanatnya, disampaikan bahwa kedisiplinan tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan aturan selama menjalani masa pidana, tetapi juga merupakan bekal penting bagi WBP dalam membentuk sikap dan kebiasaan positif untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan upacara tersebut juga menjadi sarana untuk mengingatkan WBP bahwa setiap proses yang dijalani di dalam Lapas merupakan bagian dari perjalanan untuk memperbaiki diri, membangun karakter, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Lapas Kelas IIB Cianjur terus mendorong agar proses pembinaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan kemauan untuk berubah dalam diri setiap WBP. (cuy/jpnn)