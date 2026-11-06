Lapas Cianjur Bangun Kepedulian & Gelar Edukasi pada Baksos IMIPAS PEDULI

jpnn.com, CIANJUR - Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur menggelar kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program IMIPAS PEDULI, Jumat (6/11).

Bertempat di Ruang Kunjungan Lapas Cianjur, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus upaya membangun hubungan yang harmonis antara jajaran pemasyarakatan dan masyarakat sekitar.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Cianjur Prayogo Mubarak serta dihadiri Lurah Kelurahan Sayang beserta perangkat RT/RW 13

Lurah Kelurahan Sayang Wiji Eko Pamudi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian serta berbagai bantuan sosial yang selama ini diberikan oleh Lapas Cianjur kepada masyarakat.

Dia juga mengajak masyarakat untuk membuka ruang penerimaan bagi mantan warga binaan agar dapat kembali berintegrasi dan memperoleh kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Sementara Kepala Lapas Kelas IIB Cianjur Prayogo Mubarak menegaskan lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat menjalani pidana, melainkan institusi pembinaan yang mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Melalui pembinaan kepribadian, kemandirian, dan keterampilan, warga binaan dibekali berbagai kemampuan sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Dia juga menyampaikan kegiatan IMIPAS PEDULI bukan hanya bentuk kepedulian sosial dalam momentum Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemasyarakatan.