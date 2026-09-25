Lapas Cianjur Gelar Pemeriksaan Kesehatan Untuk Cegah Penyakit Menular

jpnn.com, CIANJUR - Sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular, Lapas Kelas IIB Cianjur melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cianjur.

Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, khususnya dalam mengantisipasi potensi penyebaran penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) di lingkungan Lapas.

Sebanyak 150 orang, terdiri dari 100 warga binaan pemasyarakatan dan 50 pegawai Lapas Kelas IIB Cianjur, mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan tersebut.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai bagian dari upaya deteksi dini, sehingga kondisi kesehatan warga binaan maupun pegawai dapat diketahui lebih cepat.

Apabila ditemukan indikasi atau kondisi kesehatan tertentu, dapat segera dilakukan tindak lanjut oleh tenaga kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kalapas Kelas IIB Cianjur Prayogo Mubarak menyampaikan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi lingkungan lapas, mengingat warga binaan dan petugas beraktivitas dalam satu lingkungan yang sama.

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“Kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Karena itu, deteksi dini perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya kepada warga binaan tetapi juga kepada petugas,” ujar Prayogo.

Dengan pemeriksaan ini, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan dapat diketahui lebih awal dan apabila terdapat indikasi tertentu bisa segera ditindaklanjuti.