Lapas Kotabumi Tegaskan Komitmen Tanpa Narkoba, HP, dan Pungli

Suasana apel deklarasi di Lapas Kelas IIA Kotabumi, Lampung. Foto: Dok. Lapas Kelas IIA Kotabumi

jpnn.com, KOTABUMI - Lapas Kelas IIA Kotabumi, Lampung menyampaikan komitmen untuk memberantas segala bentuk pelanggaran.

Hal tersebut terlihat dalam suasana apel deklarasi di Lapas Kelas IIA Kotabumi yang berlangsung khidmat dan penuh semangat.

Seluruh petugas pemasyarakatan dengan tegas mengucapkan ikrar untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, menolak segala bentuk pungutan liar, serta tidak memfasilitasi masuknya handphone ilegal ke dalam lapas.

Komitmen tersebut juga ditegaskan dengan kesiapan menerima sanksi apabila melanggar, sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas.

Tidak hanya itu, warga binaan turut menyatakan sumpah. Dengan penuh kesadaran, warga binaan berjanji untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, tidak menggunakan handphone di dalam lapas, serta menolak segala bentuk pungutan liar, baik memberi maupun menerima.

Warga binaan juga berkomitmen mendukung seluruh program pembinaan serta menaati tata tertib yang berlaku, bahkan siap menerima konsekuensi apabila melanggar.

Sumpah yang diucapkan warga binaan ini menjadi simbol kuat bahwa perubahan tidak hanya datang dari petugas, tetapi juga tumbuh dari dalam diri sendiri.

Suara yang menggema di lapangan apel bukan sekadar seremonial, melainkan tekad bersama untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih, tertib, dan berintegritas.

