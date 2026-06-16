Lapas Narkotika & Rutan Salemba Bongkar 4 Penyelundupan Narkoba dalam Semalam

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta berhasil mengungkapkan empat kasus penyelundupan dalam satu malam.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Wachid Wibowo mengatakan keberhasilan itu menunjukkan komitmen kuat jajaran pemasyarakatan untuk mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang tetap siaga, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas,” ujar Wachid kepada wartawan, Selasa (16/6).

Dalam kurun waktu hampir bersamaan, petugas di Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba) berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan pemasyarakatan pada Senin (15/6) pagi dan siang.

Wachid menjelaskan dua kasus berhasil diungkap petugas Lapas Narkotika Jakarta melalui pemeriksaan ketat di Pintu Pengamanan Utama (P2U).

Dia melanjutkan pada pengungkapan pertama, petugas mengamankan seorang pelaku yang membawa dua paket berisi barang yang diduga narkotika dengan berat total 8,72 gram.

Kemudian, pada kasus kedua, petugas kembali menemukan dua paket berisi barang yang diduga narkotika dengan berat total 20,30 gram.

"Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku menggunakan modus yang sama, yakni menyembunyikan paket diduga narkotika di bagian organ intim untuk mengelabui petugas," jelas Wachid.