menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Lapas Perempuan Palu Tiba-Tiba Digeledah, Ditemukan Barang Terlarang

Lapas Perempuan Palu Tiba-Tiba Digeledah, Ditemukan Barang Terlarang

Lapas Perempuan Palu Tiba-Tiba Digeledah, Ditemukan Barang Terlarang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Kanwil Ditjenpas Sulteng melibatkan aparat penegak hukum dari TNI dan Polri melakukan penggeledahan terhadap seluruh warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Palu untuk bebas dari praktik handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa (26/5/2026). ANTARA/HO-Ditjenpas Sulteng

jpnn.com - Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

Penggeledahan melibatkan aparat penegak hukum setempat dilakukan terhadap seluruh warga binaan atau narapidana wanita di sana.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menyebut penggeledahan dan pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan Lapas Perempuan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba (Halinar).

Baca Juga:

"Jadi, operasi penggeledahan ini sebagai bagian dari penguatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan," kata Bagus di Dolo, Rabu (27/5/2026).

Petugas gabungan menyisir seluruh kamar hunian secara menyeluruh dengan pengawasan ketat namun tetap mengedepankan pendekatan humanis terhadap warga binaan.

Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urine terhadap warga binaan sebagai langkah nyata penguatan deteksi dini.

Baca Juga:

"Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi handphone ilegal, narkotika, maupun barang-barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas," ucapnya.

Dalam penggeledahan itu petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian, seperti sendok stainless, garpu, gunting, gunting kuku, silet, hekter, jarum, paku, peniti, korek api gas, rokok, botol kaca, pisau, hingga hanger besi.

Petugas Ditjen PAS Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan di Lapas Perempuan Kelas III Palu, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Ditemukan barang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI