Lapor ke Istana soal IKN, Pak Basuki Diladeni 2 Wakil Menteri

Lapor ke Istana soal IKN, Pak Basuki Diladeni 2 Wakil Menteri

Lapor ke Istana soal IKN, Pak Basuki Diladeni 2 Wakil Menteri
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (tiga kanan) melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro (dua kanan) dan Bambang Eko Suharyanto di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (3/10/2025). ANTARA/HO-Instagram @basukihadimuljono.

jpnn.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta untuk melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik, Jumat (3/10/2025).

Pak Basuki melapor kepada dua wakil menteri sekretariat negara yang menerima kedatangannya, yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

Selepas pertemuan itu, Basuki menjelaskan dirinya melaporkan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

"Sekaligus menyampaikan rencana program 2026—2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Basuki di Jakarta, Jumat.

Basuki yang mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengaku optimistis IKN dapat segera menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif sebagaimana direncanakan pemerintah.

"Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimistis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," ujar Basuki.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Dalam Perpres No. 79/2025 disebutkan: "Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028".

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mendatangi Istana untuk melaporkan perkembangan IKN kepada dua wakil menteri.

