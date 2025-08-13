menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Lapor Polisi, Azizah Salsha: Sudah Satu Tahun Terus-terusan Kayak Begini

Lapor Polisi, Azizah Salsha: Sudah Satu Tahun Terus-terusan Kayak Begini

Lapor Polisi, Azizah Salsha: Sudah Satu Tahun Terus-terusan Kayak Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebgram Azizah Salsha di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha mengungkap alasan dirinya melaporkan akun media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Dia mengaku geram atas fitnah yang disebarkan oleh pemilik akun TikTok @ibaratbradpittt dan akun YouTube @niceguymo.

Walau sudah memaafkan, anak Andre Rosiade itu ingin memberikan efek jera terhadap pelaku.

Baca Juga:

"Untuk kali ini, mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak begini ini, ternyata belum berhenti-berhenti juga,” kata Azizah Salsha dilansir Antara.

Istri Pratama Arhan itu merasa fitnah yang ditujukan kepada dirinya sudah berulang kali terjadi.

Menurut Azizah Salsha, fitnah tersebut membuatnya sangat sedih, apalagi dirinya dituduh berselingkuh.

Baca Juga:

“Sedih pastinya, tetapi dijalani saja hidup ini, ya," lanjutnya.

Adapun Azizah Salsha dan kuasa hukumnya melaporkan kedua akun tersebut dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Selebgram Azizah Salsha mengungkap alasan dirinya melaporkan akun media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI