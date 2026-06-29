Lapor Polisi, Sarwendah Serahkan Bukti Tambahan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (29/6) siang.

Tidak sendiri, dia datang bersama tim kuasa hukum. Akan tetapi, mantan istri Ruben Onsu tersebut enggan menjelaskan detail perihal kedatangannya.

"Pokoknya semuanya, nanti dilanjutkan semua sama kuasa hukum saya juga. Jadi, terima masih, biar mereka (yang menjelaskan)," ungkap Sarwendah di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Kuasa hukum Sarwendah, Korbinianus Molmen menjelaskan bahwa kedatangan Sarwendah yakni untuk menyerahkan bukti tambahan terkait laporan terhadap sejumlah akun media sosial.

Adapun laporan tersebut telah didaftarkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak 26 Juni 2026 lalu.

"Ini bukan yang pertama kali ya. Jadi hari ini kami datang menyerahkan bukti tambahan saja. Sudah ada laporan polisinya," jelas Korbinianus

Menurutnya, barang bukti tambahan yang diserahkan oleh Sarwendah berupa gambar tangkapan layar dari akun-akun media sosial.

Adapun akun media sosial yang dilaporkan diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Sarwendah.