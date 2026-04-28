Laporan GrabAds: Tren ‘Nobar’ Picu Kenaikan Konsumsi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - GrabAds, solusi pemasaran terintegrasi dari Grab, merilis laporan terbaru bertajuk “The Nobar Economy” menjelang World Cup 2026.

Laporan ini mengungkap aktivitas nonton bareng (nobar) telah berkembang menjadi momentum konsumsi dengan intensitas tinggi, khususnya di dalam ekosistem digital Grab melalui GrabFood dan GrabMart.

Fenomena tersebut membuka peluang strategis bagi brand untuk menjangkau konsumen.

Director of Commercial, Grab Indonesia Roy Nugroho memaparkan data menunjukkan potensi audiens yang sangat besar.

The Trade Desk dan YouGov mencatat bahwa sekitar 180 juta masyarakat Indonesia mengikuti gelaran ajang sepak bola global terakhir yang diadakan pada 2022.

Lebih dari sekadar menonton, riset Snapcart juga menunjukkan bahwa 84 persen masyarakat Indonesia menikmati pertandingan sambil menyantap makanan dan minuman, menjadikan nobar sebagai aktivitas yang lekat dengan konsumsi.

“Riset Snapcart mengungkap bahwa 82 persen konsumen mengandalkan layanan pesan-antar seperti GrabFood dan GrabMart selama momen nobar yang didorong oleh keinginan untuk tidak melewatkan jalannya pertandingan,” ujar Roy.

Sejalan dengan temuan tersebut, data internal Grab Indonesia menunjukkan adanya lonjakan jumlah pesanan makanan dan minuman kategori nobar-friendly di GrabFood dan GrabMart.