Laporkan Betrand Peto, ANW Beri Penjelasan Soal Kejadian yang Dialami

jpnn.com, JAKARTA - Korban berinisial ANW akhirnya memberi penjelasan terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Betrand Peto.

Adapun dugaan peristiwa itu terjadi di salah satu kelab di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9) dini hari.

ANW mengatakan awalnya dirinya datang ke kelab tersebut bersama sejumlah teman sekitar pukul 02.00 WIB.

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Menurutnya, salah satu staf kelab menghampiri dan mengajaknya untuk meramaikan sebuah ruangan yang ditempati oleh Betrand Peto.

"Jadi waktu tanggal 12 itu, saya datang di salah satu club yang ada di SCBD sekitar jam 2 bersama teman saya. Dan ada satu lagi, kami datang di sana, happy, ketemu sama teman-teman. Lalu tiba-tiba ada salah satu staf dari club tersebut yang bilang, 'mau enggak Kak ngeramein room-nya Si BP ini?'" ungkap ANW di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (13/9).

Adapun ANW mengaku tidak punya pikiran negatif apa pun ketika menerima ajakan tersebut.

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Sebab, menurutnya, staf kelab tersebut juga memastikan bahwa situasi di ruangan aman.

"Aku enggak pernah ada pikiran negatif kalau kami bakal nemuin apes di tempat itu. Kami iyain," ucap ANW.