Laporkan Penyebar Fitnah, Ruben Onsu: Dia Harus Berani Bertanggung Jawab

Ruben Onsu saat Pesbukers Ramadan di Studio ANTV, Jakarta, Senin (11/3). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memastikan akan terus melanjutkan laporan terhadap netizen yang menyebar fitnah soal anaknya di media sosial.

Dia mengatakan bahwa pelaku harus menjalani proses hukum karena ulahnya sudah menyeret anak-anak.

"Sudah masuk ranah anak-anak, dan bullying terhadap anak-anak. Dia melakukan itu bukan sekali dua kali posting, sudah terlalu banyak," kata Ruben Onsu dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Apa yang diperbuat, dia harus berani bertanggung jawab," sambungnya.

Menurut mantan suami Sarwendah itu, oknum netizen tersebut harus bertanggung jawab atas konten fitnah yang disebarkan di media sosial.

Meski telah memberi maaf, Ruben Onsu ingin pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kita wajib sebagai manusia memaafkan. Tetapi kalau sudah kasus hukum, saya maunya terus berlanjut sesuai dengan prosedur," tambah host Brownis itu.

Adapun Ruben Onsu melaporkan pemilik akun TikTok bernama Vina Run ke Polda Metro Jaya pada Kamis (31/7) siang.

