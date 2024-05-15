Laporkan Sejumlah Akun Medsos, Kuasa Hukum Sarwendah Tegaskan Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (29/6) siang.
Kedatangan ibu dua anak itu ke sana guna menyerahkan barang bukti tambahan terkait laporannya terhadap sejumlah akun sosial media atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Kuasa hukum Sarwendah, Korbinianus Molmen Nomer mengatakan, perkara yang tengah diproses itu hanya terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Dia menegaskan timnya hanya menangani perkara tersebut, sementara persoalan lain yang terkait Sarwendah dengan mantan suaminya, Ruben Onsu, diurus oleh tim kuasa hukum lainnya.
"Intinya fitnah, berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini, tim kuasa hukum ini, itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwendah dengan mantan suaminya. Kami hanya terlibat dalam melaporkan akun-akun itu," ujar Korbinianus Molmen Nomer di Polres Metro Jakarta Selatan.
"Jadi untuk permasalahan Ibu Sarwendah dengan mantan suaminya itu ditangani oleh tim khusus, Bang Chris dengan Bang Simon ya," sambungnya.
Adapun Sarwendah melaporkan sejumlah akun sosial media atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Sarwendah juga telah memberikan keterangan terkait dengan laporannya tersebut.
Kuasa hukum Sarwendah, Korbinianus Molmen Nomer menegaskan, perkara yang tengah diproses itu tak ada kaitannya dengan mantan suami kliennya, Ruben Onsu.
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