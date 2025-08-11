menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Larangan Suporter Away Belum Dicabut, Bos Persib Minta Bobotoh Menahan Diri

Larangan Suporter Away Belum Dicabut, Bos Persib Minta Bobotoh Menahan Diri

Larangan Suporter Away Belum Dicabut, Bos Persib Minta Bobotoh Menahan Diri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Bobotoh membentangkan spanduk yang berisikan semangat untuk Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar angkat bicara terkait larangan suporter tim tamu (away) yang masih berlaku di BRI Super League 2025/26.

PT I.League selaku operator kompetisi diketahui belum mencabut aturan tersebut, sehingga Bobotoh belum bisa memberikan dukungan langsung di laga tandang klub berjuluk Maung Bandung itu.

Umuh menegaskan, Persib tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan tersebut karena sepenuhnya merupakan keputusan operator liga bersama pihak keamanan.

Baca Juga:

Dia hanya mengimbau agar suporter bisa menahan diri dan tidak memaksakan datang ke stadion saat Persib bermain di luar kandang.

"Ya, itu aturan dari sana. Kami pun juga tidak bisa apa-apa, jangan memaksakan, kecuali nanti ada kebijakan lagi," kata Umuh, Senin (11/8).

Haji Umuh juga menyebut bahwa kemungkinan perubahan aturan larangan away itu selalu ada.

Baca Juga:

Namun, keputusan itu bergantung kepada situasi keamanan dan ketertiban di dalam maupun luar lapangan.

Menurutnya, jika seluruh suporter bisa menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim, peluang untuk mendapatkan izin akan lebih besar.

Respons bos Persib mengenai aturan larangan suporter away belum dicabut operator liga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI