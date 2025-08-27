menu
Laras Garden Resto Cilegon Hadirkan Nostalgia Bersama The Glasses

Laras Garden Resto Cilegon. Foto: source for JPNN

jpnn.com - CILEGON - Laras Garden Resto atau LGR bakal menghadirkan Moonlight Rhythm, sebuah perjalanan nostalgia bersama musisi Cilegon, The Glasses pada Sabtu (30/8).

The Glasses adalah cover band lintas generasi yang awal berdirinya berisi musisi-musisi senior Cilegon, yaitu Sokat, Taufiq, Tendi. Band ini lahir 2 Februari 2025 di rumah budaya Manjing, Cilegon.

Rumah budaya Manjing sendiri dijadikan tempat berkumpul dan berkembang para musisi.

The Glasses terakhir manggung pada 12 Juli lalu. Kini, mereka hadir kembali dengan formasi baru. Lebih dinamis, dua darah segar, dua musisi muda.

Dalam penampilannya nanti, The Glasses akan membawakan lagu-lagu hits yang tak lekang oleh waktu, dari melodi yang syahdu hingga irama yang penuh semangat.

Penampilan The Glasses akan memanjakan pengunjung Laras Garden Resto.

Didukung konsep Laras Garden Resto, Nature & FreshAir, pengunjung akan dibikin rileks dan nyaman dan jadi saksi keindahan malam.

Penampilan The Glasses akan memanjakan pengunjung Laras Garden Resto.

